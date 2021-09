Reprodução Fuzil modelo T4A roubado em hotel de Brasília

Um homem teve um fuzil furtado da suíte onde estava hospedado em Brasília, sena segunda-feira. O dono do armamento tem registro de atirador desportivo, caçador ou colecionador (CAC). O furto é investigado pela Polícia Civil.

O proprietário do modelo T4A1, da marca Taurus, deixou a arma com 1 mil cartuchos dentro do apartamento alugado, no Setor Hoteleiro Norte. Ele saiu do imóvel e retornou por volta das 15h, quando deu falta do armamento.

O dono da arma procurou a Polícia Militar. Ele teve acesso às imagens do circuito interno de segurança e mostrou os registros aos policiais. Um dos homens que aparece nas cenas foi reconhecido e seu endereço repassado aos militares da Rotam.

A arma foi apreendida na casa do suspeito, localizada no Lago Sul. O suspeito do crime não foi localizado e o fuzil foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.