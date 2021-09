Reprodução/TV Globo Incêndio atinge ônibus BRT no Rio de Janeiro

Um ônibus do BRT pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (8), próximo ao Terminal Paulo da Portela, no corredor Transcarioca, em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel Campinho foram acionados por volta das 8h da manhã.

Os agentes atuam no local e, até o momento, não há informação de vítimas.

De acordo com a concessionária BRTRio, por conta do fogo, o terminal está temporariamente fechado para embarques e desembarques.

*Incêndio BRT Madureira. Estação Paulo da Portela fechada.* pic.twitter.com/qtmGY8Nijv — Ação e Reação (@reacao_acao) September 8, 2021

Os passageiros estão sendo direcionados para a estação Madureira/Manaceia.