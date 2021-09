Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Zambelli diz que Bolsonaro não irá recuar caso Fux o "chame para briga"

Após as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra o Supremo Tribunal Federal, realizadas na Avenida Paulista durante os atos antidemocráticos de 7 de setembro , a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) declarou que o mandatário não irá recuar a depender de qual será a resposta de Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. As informações são da jornalista Clarissa Oliveira.

Na visão da parlamentar, o discurso de Bolsonaro foi "mais ameno do que se imaginava". Jair declarou não mais cumprirá qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes, julgou que o magistrado "açoita a democracia" e falou em "enquadrar" membros do Judiciário.

"Agora, o que vai acontecer depende do ministro Luiz Fux. Dependendo da linha que ele adotar, é possível (uma distensão). Mas, se ele chamar para a briga, o presidente vai seguir e trazer novos argumentos para a mesa", avalia Zambelli.





A réplica de Luiz Fux ocorrerá no início das sessões desta quarta, quando o presidente do tribunal fará um pronunciamento para posicionar o STF a respeito das ameaças realizadas por Bolsonaro.