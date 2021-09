Reprodução / CNN Brasil Neblina prejudica a visão de motoristas neste domingo (5)

O primeiro feriado sem restrições da Covid-19 em São Paulo faz com que o congestionamento nas rodovias continue sendo registrado na manhã deste domingo (5).

De acordo com o boletim da Ecovias, o trânsito está congestionado na rodovia Imigrantes, sentido litoral, do km 35 ao km 43. O excesso de veículos também causa lentidão na via Anchieta, do km 30 ao km 31.

As outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.

Além disso, segundo a empresa, a neblina também pode prejudicar a visibilidade dos motoristas no trecho da serra. A Interligação Planalto foi bloqueada devido à dificuldade na visibilidade.

A pista norte da via Anchieta também está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção e posterior montagem da Operação Descida (7x3).

Feriadão



Desde às 0h dessa sexta-feira (03), quando se iniciou a contagem, até a manhã de hoje, mais de 234 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 79,7 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 6,0 mil veículos e subiram mais de 1,4 mil veículos.