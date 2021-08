Reprodução / Redes Sociais A briga generalizada no posto de gasolina em Encantado

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga uma briga generalizada ocorrida na madrugada deste domingo num posto de gasolina em Encantado. Imagens compartilhadas em redes sociais mostram um grupo grande de pessoas se enfrentando e lançando cadeiras de madeira e garrafas. Não há informações de feridos.

A Brigada Militar estima que havia 200 pessoas no posto quando ocorreu a briga. As imagens mostram pessoas correndo — muitas delas menores de idade — e outras se enfrentando. Nenhum dos envolvidos na confusão registrou ocorrência. Mas, mesmo assim, foi instaurado um inquérito de ofício, informou o delegado Augusto Cavalheiro Neto.

De acordo com o policial, são investigados crimes de lesão, dano e venda de bebida alcoólica para adolescentes.

"Sem falar na violação às medidas preventivas da Covid", completou Augusto Cavalheiro.

O delegado disse, ainda, que a polícia trabalha, inicialmente, com a possibilidade de uma briga entre grupos rivais:

"A motivação inicial é rivalidade entre grupos de jovens, entre eles adolescentes e adultos. Mas a certeza só teremos no final do inquérito. Se tem algo por trás ou mera briga de gangues".

Em nota publicada no perfil "Postinho Ipiranga Encantado - RS", os responsáveis pelo local disseram não compactuar com esse tipo de situação: "Todos que puderem nos ajudar de uma forma ou outra para identificar os envolvidos neste incidente, podem enviar as informações direto na fan page, serão mantidos em sigilo. Não compactuamos com essa atitude em nosso estabelecimento. Prezamos pela ordem e respeito entre todos que circulam em nossas dependências".