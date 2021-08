Leco Viana/TheNews2/Agência O Globo Frio em São Paulo

Uma nova frente fria se formou entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai e rompeu com a massa de ar seco e quente que estava em parte do país. Assim, o calor que havia chegado já vai embora novamente, dando lugar a temperaturas mais frias e aumentando a umidade do ar a partir desta sexta-feira, 27.

Diferentes regiões do estado de São Paulo terão mudanças na temperatura. É provável que chova, mas em pequenos volumes, com exceção do litoral Sul e do Vale do Ribeira, que pode acumular 100 mm até domingo, 29.

No Rio de Janeiro, a frente atinge todo o estado, deixando o céu nublado e baixando as temperatuas entre a Costa Verde e a região dos Lagos, incluindo a Baixada.



Confira a previsão do tempo para hoje e o final de semana:



Belo Horizonte

Sexta-feira: 30ºC / 14ºC

Sábado: 28ºC / 13ºC

Domingo: 27ºC / 13ºC

Boa Vista

Sexta-feira: 35ºC / 23ºC

Sábado: 35ºC / 22ºC

Domingo: 36ºC / 24ºC

Brasília

Sexta-feira: 31ºC / 13ºC

Sábado: 30ºC / 13ºC

Domingo: 30ºC / 14ºC

Campo Grande

Sexta-feira: 21ºC / 15ºC

Sábado: 23ºC / 15ºC

Domingo: 26ºC / 17ºC

Cuiabá

Sexta-feira: 34ºC / 21ºC

Sábado: 35ºC / 20ºC

Domingo: 36ºC / 22ºC

Curitiba

Sexta-feira: 15ºC / 11ºC

Sábado: 17ºC / 12ºC

Domingo: 21ºC / 14ºC

Florianópolis

Sexta-feira: 20ºC / 16ºC

Sábado: 19ºC / 15ºC

Domingo: 20ºC / 17ºC

Goiânia

Sexta-feira: 36ºC / 16ºC

Sábado: 35ºC / 15ºC

Domingo: 35ºC / 14ºC

Porto Alegre

Sexta-feira: 20ºC / 10ºC

Sábado: 22ºC / 12ºC

Domingo: 23ºC / 13ºC

Porto Velho

Sexta-feira: 33ºC / 22ºC

Sábado: 30ºC / 23ºC

Domingo: 31ºC / 22ºC

Rio de Janeiro

Sexta-feira: 26ºC / 17ºC

Sábado: 27ºC / 17ºC

Domingo: 27ºC / 17ºC

São Paulo

Sexta-feira: 19ºC / 15ºC

Sábado: 20ºC / 15ºC

Domingo: 20ºC / 15ºC

Vitória

Sexta-feira: 30ºC / 20ºC

Sábado: 29ºC / 18ºC

Domingo: 27ºC / 18ºC

- Com informações do Clima Tempo e do portal G1.