Reprodução/TV Verdes Mares CE: Assalto a cavalo é registrado em ponto de ônibus em Fortaleza

Um ladrão passou a chamar a atenção dos moradores do bairro Papicu, em Fortaleza, no Ceará ao longo das últimas duas semanas. Isso porque câmeras de segurança passaram a registrar a atuação do bandido inusitado: assaltos montado a cavalo. As informações são da TV Globo.

Segundo informações, as últimas atuações criminosas aconteceram em um ponto de ônibus da região, na última quinta-feira (26). Testemunhas também ressaltam que o rapaz não atua sozinho e possui parceiros que o auxiliam.

Em um dos episódios, o rapaz passou a ser perseguido por um motorista que passava de carro. O ladrão, porém, fugiu ao entrar matagal adentro.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) ressaltou, por meio de nota à emissoras locais, que as investigações para identificar o suspeito já foram iniciadas. Na região, outros quatro batalhões da Polícia Militar integram o policiamento na região.