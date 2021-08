Reprodução Cidade de Francisco Morato receberá uma audiência pública da Alesp, nesta sexta-feira (27)

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realiza, nesta sexta-feira, 27 de agosto, às 19h, a nona audiência pública do Orçamento estadual para 2022 no Auditório da Prefeitura de Francisco Morato. A reunião terá como presidente o deputado Enio Tatto (PT).

Para participar, o público tem as opções de enviar sugestões pelo WhatsApp, no número (11) 9 3404 9001, ou pelo site da Alesp (www.al.sp.gov.br). A segunda é se inscrever antecipadamente, através de um formulário no site, para participar através da plataforma Zoom.

A terceira é comparecer pessoalmente no local onde será realizada a audiência da sua região. E a quarta é acompanhar pela TV, YouTube e redes sociais da Rede Alesp, onde serão transmitidas as reuniões.

Todas as informações relacionadas ao calendário, sugestões, inscrições e localidades podem ser encontradas na aba "Audiências Públicas do Orçamento", no site da Alesp (https://www.al.sp.gov.br/).

"Neste ano, disponibilizamos diversos canais para participação da população nas audiências públicas do Orçamento. É uma necessidade em razão da pandemia da Covid-19.

Os deputados e deputadas vão percorrer todas as regiões do Estado para ouvir a população e suas demandas, e fazer um orçamento melhor para o ano que vem, contemplando todas as necessidades", disse o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari.

"Francisco Morato, hoje, é a cidade do Estado de São Paulo com o pior IDH (índice de Desenvolvimento Humano). Então a expectativa é essa, que a gente encontre ali pessoas, grupos, sociedade civil, até mesmo a classe política com bastante reivindicações em relação ao social.

Nós temos encontrado muitas demandas para a saúde, infraestrutura, mas a gente quer, ali em Francisco Morato, falar muito do social, porque é uma região que demanda muito isso", afirmou o deputado Gilmaci Santos (Republicanos), presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento.





De acordo com o último censo, até 2010, o IDH de Francisco Morato era 0,703, se encontrando na 565º posição entre os 645 municípios do Estado. A cidade, que antes fazia parte de Franco da Rocha, foi emancipada em 21 de março de 1965. Atualmente, conta com uma população estimada de 177.633 e um PIB per capita de R$ 8.719,40. A economia do município é baseada no comércio e na prestação de serviços.