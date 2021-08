Reprodução/redes sociais Professor foi afastado

Um professor de biologia fez uma declaração polêmica enquanto dava aula em uma escola em Teresina, no Piauí. De acordo com ele, em "90% dos casos de feminicídio a mulher tem culpa".

O caso aconteceu durante uma aula na última quarta-feira (26). A fala foi gravada e publicada nas redes sociais por alunos da instituição. Confira:

professor do cpi falando que feminicídio é culpa da mulher pic.twitter.com/V8elN8VsOm — exposd (@quewwtz) August 25, 2021









Em nota publicada no perfil do Instagram, o colégio CPI informou que o professor foi afastado do quadro de funcionários. A escola também disse que repudia completamente a conduta apresentada pelo profissional.









Feminicídio no Brasil

O termo feminicídio é atribuído a homicídios e práticas violentas contra mulheres por razões de gêneros, ou seja, somente pelo falo de "ser mulher". Uma pesquisa publicada em março deste ano mostrou que pelo menos cinco mulheres foram assassinadas ou vítimas de violência por dia em 2020.

De acordo com os dados da Rede de Observatório da Segurança, entre os casos registrados sobre segurança pública e violência, mais de 1.800 correspondem a crimes de gênero. Esse alto índice faz com que casos de femincídio e violência contra mulher estejam atrás apenas de ações policiais e crimes com arma de fogo.