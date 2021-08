Reprodução/Polícia Civil de Minas Gerais Homem agrediu ex-namorada e acabou ferido pela mãe da vítima

Um homem de 30 anos é suspeito de homícidio por atropelar a ex-namorada na manhã da última quarta-feira, 25, com uma motocicleta. Após o ocorrido, ele tentou fugir do local, mas a mãe da vítima seguiu o homem e o esfaqueou no peito. O caso ocorreu na cidade de Betim, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, a ex-namorada do suspeito já tinha uma medida protetiva contra ele. No boletim de ocorrência registrado, há a informação de que os doiss estavam separados, mas que ele não aceitava o fim do relacionamento.



Tanto o suspeito quanto a ex-namorada atropelada foram foram levados para o Hospital Regional de Betim e liberados após atendimento.

A Polícia Civil informou que o homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, além do delito de stalking. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação segue em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Betim.

- Com informações do portal UOL.