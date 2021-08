Reprodução/Facebook Jovem foi esfaqueada na escola

Na manhã desta segunda-feira (23), uma jovem de 15 anos foi esfaqueada na nuca por um colega em um colégio estadual no interior de Goiânia (GO). O autor do golpe tem 16 anos e a agressão teria sido motivada por ciúmes. As informações foram apuradas pelo Metrópoles .

O caso ocorreu por volta das 8h50 no Colégio Estadual Polivalente Professor Goiany Prates. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde da região e precisou levar três pontos no ferimento.

Uma equipe da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foi acionada e enviada ao local. O autor da facada teria escondido o objeto dentro da mochila

Segundo as investigações, o jovem tinha esperanças de manter um relacionamento com a garota, mas descobriu pelas redes sociais que ela estaria namorando outro menino e quis se vingar.

Você viu?

Por meio de uma mensagem de áudio, a vítima avisou os colegas sobre o ocorrido e disse que estava bem. A jovem afirmou ter saído da sala para beber água e, quando retornava, foi surpreendida pelo menino, que colocou a faca em seu pescoço. "Eu desmaiei de nervoso, mas estou viva, tomei três pontos no pescoço, estou bem", contou.

Depois do episódio, as aulas foram suspensas e a direção lamentou o ocorrido pelas redes sociais: "A escola lamenta o fato ocorrido na manhã de hoje e informa que todas as providências cabíveis foram devidamente tomadas. Ressaltamos que foi um caso atípico e que os pais e responsáveis podem ficar tranquilos quanto à segurança dos seus filhos na escola".

Reprodução/Instagram Escola lamentou ocorrido nas redes sociais





O adolescente responsável pela agressão foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) e está apreendido. O Seduc informou que o jovem possui déficit de atenção, além de sofrer de transtorno bipolar.