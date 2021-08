Divulgação Homem foi preso após agredir fiéis

Um homem foi preso após invadir uma igreja e agredir fiéis com um facão no Mato Dentro, em Itaipuaçu, no Rio de Janeiro, no último domingo (15). De acordo com policiais, o suspeito estava visivelmente transtornado e chegou ao local dizendo que queria conversar com o pastor. Como ele estava em uma reunião, um idoso que estava na igreja pediu que o homem aguardasse, mas ele não aceitou o pedido e começou o ataque.

Assim que foi avisado que o pastor não poderia falar naquele momento, o suspeito começou a se desesperar e disse que não aguardaria. Ele, então, empurrou o idoso contra o chão e deu um tapa no rosto de uma senhora, que tentou acalmá-lo.

Depois disso, foi embora e retornou minutos depois com uma faca na mão. O suspeito agrediu mais três pessoas com o instrumento: um adolescente, que conseguiu se defender com um pedaço de madeira; uma mulher, que ficou levemente ferida; e um policial militar reformado, que ajudou a conter a situação. O policial teve corte na mão e outro na cabeça.

A polícia da 82ª DP (Maricá) foi acionada para verificar a ocorrência. Antes da chegada dos agentes, a mãe do homem teria levado uma corda para imobilizá-lo, com a ajuda das pessoas que estavam na igreja.

Ele foi encaminhado à delegacia e preso na 76ª DP (Centro de Niterói), onde foi preso.



