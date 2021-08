Reprodução Coronel Rogério Figueredo havia sido escolhido pelo ex-governador Wilson Witzel (PSC), que sofreu impeachment

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro , promoveu uma troca no comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O Coronel Rogério Figueiredo, último secretário no setor de segurança mantido da era de Wilson Witzel, deixa o posto e é substituído pelo Coronel Luiz Henrique Marinho Pires. A decisão será publicada no diário oficial desta segunda-feira, dia 23.

"O governador enalteceu o trabalho de quase três anos de Figueredo à frente da pasta. Durante sua gestão, foi responsável pela criação programa Bairro Seguro, que está em 30 localidades na capital, e colaborou para a redução dos números de roubos e furtos", diz trecho da nota oficial do governo.

Luiz Henrique Marinho Pires tem 32 anos na Polícia Militar, é especialista em planejamento e foi chefe do Estado-maior no período da intervenção militar, em 2018. Atualmente, atuava como subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital.





Com a saída de Rogério Figueiredo, Daniele Barros, secretária de Cultura, é a única da equipe que foi mantida da gestão de Wilson Witzel.