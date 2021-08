Reprodução/Twitter Prefeito do Rio de Janeiro se encontrou com o governador de São Paulo em evento realizado na capital fluminense

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, agradeceu publicamente ao governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB) , pelo empenho no desenvolvimento e distribuição da Coronavac, em evento realziado neste sábado (21). Segundo o mandatário carioca, a vacina do Instituto Butantan salvou a vida de sua mãe - que faz parte do grupo de risco, mas contraiu o vírus após se imunizar com as duas doses. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

"Ela é diabética, tinha tido um problema cardíaco recente. Ela tomou as duas doses da Coronavac e não teve absolutamente nada", explicou Paes. "Se não fosse esse cara aqui [João Doria], independentemente de quem gosta, do que ele pensa, do que ele acha, das alianças, do partido, é uma pessoa que se dedicou à vida pública."

O pai de Eduardo foi vítima da covid após contrair a doença e o prefeito contou o drama e os momentos difíceis que passou com a perda de seu ente. "Um cara que queria viver muitos anos ainda, que tinha se preparado para isso, trabalhou para isso, e perdeu sua vida para essa doença", disse o prefeito.





"Se não fosse os brios do João Doria, se não fosse a disposição dele, se não fosse a energia dele, eu queria dizer para vocês que a gente não teria tido vacina do jeito que nós tivemos no Brasil", finalizou Paes, com uma salva de palmas ao fim de seu relato.