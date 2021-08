Reprodução/Secretaria de Esportes de São Paulo Paulo Maiurino é diretor-geral da Polícia Federal

O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, aproveitou a ida aos Estados Unidos para tirar férias com sua família. O objetivo inicial da viagem era uma missão especial custeada pela PF.

De acordo com uma publicação no Diário Oficial da União, Maiurino foi autorizado a viajar para os Estados Unidos para realizar visitas visitas institucionais no FBI, em Washington, entre os dias 12 e 20 de agosto.

Após a realização da viagem oficial, o diretor-geral vai estender sua estadia no país para tirar férias com a sua família. A Polícia Federal informou em entrevista para o Metrópoles que esses custos estão sob responsabilidade da própria família.

Em meio à pandemia, o país apresenta muitas restrições para a entrada de estrangeiros. Um cidadão civil dificilmente consegue a autorização, o Brasil é um dos países na lista vermelha dos Estados Unidos.

Você viu?

A Polícia Federal, em resposta para à coluna Grande Angular, disse que a esposa do diretor-geral possuía visto de turista. De acordo com eles, os familiares de Maiurino “receberam convite e visto oficial concedido pelo governo norte-americano, como é praxe em honrarias na FBI National Academy, em Quantico, Virginia”.

Ainda segundo a instituição, o diretor-geral estava com as férias atrasadas e precisava tirar este período ainda este ano. A Embaixada dos EUA no Brasil disse que “a lei de vistos dos Estados Unidos proíbe comentários sobre casos específicos”.

Paulo assumiu a chefia da Polícia Federal em abril deste ano, após a posse do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.