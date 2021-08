Reprodução / Brasil Urgente Estrutura despencou no Rio Pinheiros

Na tarde desta terça-feira (17), uma estrutura metálica, localizada ao lado da estação Santo Amaro, na linha 5 - Lilás do Metrô , caiu no Rio Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas tiveram ferimentos leves com o acidente.

A concessionária Via Mobilidade, que administra a linha Lilás, informou que a estrutura faz parte da obra de extensão da Estação Santo Amaro e cedeu sobre o Rio Pinheiros. A causa do desabamento ainda é investigada.

Ainda segundo a concessionária, os dois feridos são operários que trabalhavam na obra e caíram nas margens do rio. Eles ficaram feridos com a queda da estrutura e receberam atendimento no local.

Ao portal G1 , a assessoria da CPTM disse que a operação da Linha 9 - Esmeralda não está sendo afetada, principalmente na estação Santo Amaro, onde há integração com a linha 5 - Lilás do Metrô.

— Com informações do G1