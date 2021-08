Divulgação Homem morreu após ser mordido por jumento

Na manhã desta quarta-feira (18), um homem de 39 anos morreu depois de ser mordido por um jumento no Rio Grande do Norte. O corpo da vítima, identificada como José Paulo Celestino da Silva, foi encontrado por uma testemunha, que acionou a Polícia Militar por volta das 7h30. As informações são do portal G1 .

O cadáver de José Paulo foi encontrado em um sítio na Zona Rural de Currais Novos com diversas mordidas nas pernas, braços e pescoço. O jumento estava amarrado próximo ao corpo e tinha manchas de sangue nas patas e boca.

O animal, no entanto, não possuía marcas de agressão humana, informou o sargento Antoniony, da 3ª Companhia de Polícia Militar do RN. "O pessoal deduz que ele foi mudar o jumento de lugar e, possivelmente, o jumento pode ter batido nele, aí ele caiu e levou várias mordidas", afirmou.

Testemunhas disseram que o animal agia de forma agressiva quando o homem chegava perto dele.

O corpo foi levado pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia potiguar (Itep-RN).