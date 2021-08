Cris Castello Branco Metrô de São Paulo

Um princípio de incêndio atingiu as estações Luz e Tiradentes da linha-1 azul do metrô de São Paulo nesta segunda-feira (2). O problema teve início por volta das 16h37 por conta de uma falha elétrica nas proximidades de uma área de estacionamento entre as estações. As estações no trecho entre São Bento a Carandiru foram fechadas por motivos de segurança e os demais trechos passaram a funcionar com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Em nota, a companhia disse que funcionários com treinamento para combate a princípios de incêndio foram acionados para atender à ocorrência. "Os passageiros estão sendo informados pelo sistema de som das estações e trens e pelas redes sociais do Metrô. A equipe de manutenção do Metrô está atuando na solução do problema", continuou a nota.

O sistema PAESE foi acionado para transportar os passageiros entre as estações Sé e Tucuruvi.

Em entrevista ao programa "Brasil Urgente", o secretário estadual de transportes Alexandre Baldy informou que o incêndio teria impactado o funcionamento do transporte.



"A gente sabe que é agonizante ficar aguardando num momento como esse, mas as equipes estão atuando imediatamente sobretudo para retomar a operação e para que a gente possa de forma segura retirar as pessoas [de dentro das estações]", disse o secretário.