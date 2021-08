Divulgação/UFRJ Carolina de Jesus





A Prefeitura de São Paulo anunciou que irá homenagear cinco personalidades negras, que possuem forte ligação com a cidade, por meio da instalação de estátuas em locais públicos.

O anúncio ocorreu durante a Semana de Valorização do Patrimônio, evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura para discutir o patrimônio histórico, e semanas depois de a estátua de Borba Gato, localizada na zona sul do município, ser queimada .

A medida, de acordo com o Executivo paulistano, insere-se numa ampla política de promoção da igualdade racial e valorização da diversidade étnica na capital. Em 2020, a administração municipal colocou nomes de personalidades negras em 12 Centros Educacionais Unificados (CEUs) por meio da sanção da Lei nº 17.503.

As obras para instalação das estátuas devem começar em setembro e a previsão é que todas sejam instaladas em até seis meses.





Veja a relação dos homenageados:

- Carolina Maria de Jesus: estátua representando a escritora Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo e diversos outros livros.

Localização: Parque Linear Parelheiros, onde Carolina viveu por muitos anos, onde se encontram o Centro de Cidadania da Mulher e o Ponto de Leitura Carolina de Jesus.

- Geraldo Filme: estátua do músico sambista Geraldo Filme.

Localização: Praça David Raw, na Barra Funda, próximo ao antigo Largo da Banana, muito frequentado por Geraldo e marca do Samba Paulistano; aprovado por pessoas do movimento e pela própria família do Geraldo.

- Adhemar Ferreira da Silva: estátua do atleta bicampeão olímpico e tri-campeão pan-americano em salto triplo.

Provável localização: Canteiro central da Avenida Braz Leme (Casa Verde), no bairro onde o atleta sempre morou na Casa Verde e onde clubes de atletismo surgiram a partir do sucesso dele. O próprio campo do São Paulo, onde ele treinava, ficava localizado o atual estádio do Canindé, da Portuguesa. Propomos a instalação da escultura no canteiro central da Av. Braz Leme onde muitas pessoas correm e andam de bicicleta, e era um caminho que Adhemar fazia em direção à casa dele.

- Deolinda Madre (madrinha Eunice): estátua da sambista e ativista negra DeolindaMadre, mais conhecida como madrinha Eunice, fundadora da primeira escola de samba da capital, a Lavapés.

Localização: Praça da Liberdade (sugerido pelos familiares e pesquisador sobre o Samba Tadeu Kaçula).

- Itamar Assumpção: estátua do cantor, compositor e musicista Itamar Assumpção.

Localização: A Prefeitura ainda está em contato com a família do artista para indicação de lugares possíveis para a homenagem, mas localidades como a Casa de Cultura da Penha, onde Itamar gravou a trilogia Bicho de 7 cabeças, em 1993, e que também conta com um estúdio em sua homenagem e no bairro onde ele nasceu; e a Praça Benedito Calixto, importante espaço cultural da cidade próximo ao antigo teatro Lira Paulistana, já estão sendo considerados.