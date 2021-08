Reproducao: Facebook Maria Cecília Barbosa era natural de Paraíba e tinha 42 anos

Uma mulher foi morta dentro de casa, na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. O suspeito de assassiná-la é o marido da vítima, que a fez de refém na casa onde moravam. Vizinhos do casal acionaram a polícia e houve troca de tiros no local. O suspeito e três agentes foram baleados.

Os vizinhos gravaram Rafael dos Santos, marido de Maria Cecília Barbosa, de 42 anos, segurando uma arma na sacada de casa. Assim que os policiais chegaram no local, Rafael já havia matado Maria Cecília. O marido foi cercado pela PM e saiu de casa dizendo que iria se entregar. No entanto, ao chegar na rua, ele deu início à troca de tiros.

Dois policiais foram atingidos nas pernas e nos braços por estarem utilizando escudos. O terceiro policial levou um tiro no peito, mas foi salvo pelo colete à prova de balas. Segundo o major da PM Hugo Maeda, "como a rua é muito estreita, eles foram se aproximando, os policiais que chegaram em primeiro momento foram os que foram atingidos".

Segundo os moradores, Maria Cecília sofria há anos com a violência do marido. Ainda, os agentes feridos não correm risco de morte, já Rafael Santos está internado e com estado de saúde grave.

A prefeitura do município de Barra de Santana, na Paraíba emitiu nota em solidariedade à família, nas redes sociais.