Reprodução: Redes Sociais Curitiba tem madrugada e manhã repleta de granizo

Na manhã desta segunda-feira, 16, Curitiba, capital do Paraná, amanheceu com uma forte chuva de granizo. Campo Largo, que fica na Região Metropolitana da cidade, foi uma das áreas mais afetadas pelo fenômeno.

A chuva deixou alguns semáforos apagados nesta manhã, mas de acordo com a prefeitura, agentes do trânsito estariam resolvendo o problema. Ainda, moradores da cidade registraram a tempestade e publicaram em suas redes sociais.

Curitiba agora kkk está parecendo uma chuvinha de granizo de leve ... pic.twitter.com/zH022Qu1iE — Francisco Assis (@chicodoparana) August 16, 2021

O forte temporal de granizo levou a uma rápida operação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para atender a população. As autoridades do município confirmaram que houve danos no centro da cidade e nos bairros em consequência da chuva. Além disso, coberturas de residência de casas e prédios foram perfurados pelas pedras de gelo.

Segundo o MetSul Meteorologia , a causa da chuva de granizo que está acontecendo em Curitiba, origina-se do maior encontro de massas de ar quente e frio, que tradicionalmente acontece no mês de agosto na Região Sul do país.

Ademais, a meteorologia alerta para o risco de granizo no Rio Grande do Sul, na quarta-feira, quando se espera que uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, gere a formação de nuvens carregadas com chuva que pode ser localmente forte, com raios e provável queda de granizo, principalmente no Sul e no Leste do estado gaúcho.

13h20(segunda) - Outra foto do intenso granizo nesta manhã em Campo Largo(PR), 30 km de Curitiba. pic.twitter.com/wefWC398il — Ciro Salla - ⓟ (@cirosalla) August 16, 2021













Granizo , é o que chegou cedo em Curitiba. pic.twitter.com/aCBmvQydmg — Andréia de Lima (@NegrahLima) August 16, 2021