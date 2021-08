Reprodução Rapaz estava em um bar quando reparou que o animal estava com dificuldades no prédio ao lado

Adam Ravenhall, um jovem britânico de 29 anos, sagrou-se o herói da cidade de Kingswinford, em Staffordshire, na Inglaterra , durante a tarde do último domingo (15). Isso porque ele resgatou um cachorro que caiu de uma varanda em um prédio próximo do bar onde ele estava. As informações são do portal Daily Mail. Assista ao momnto do resgate:





Nas imagens, é possível observar que Adam percebe que há algo de errado e concentra seus olhares no cachorro. Após alguns segundos, o rapaz se posiciona para 'pegar' o cachorro no ar e, aos trancos e barrancos, o cão chega a solo em segurança.

"O cachorro caiu do parapeito da janela, e quando estava tentando voltar, escorregou pelo telhado e pulou. Eu vi a situação e pensei: 'Isso não pode dar certo'. Então entrei em posição, fui para onde pensei que o cachorro iria cair e peguei. Provavelmente teria morrido, era apenas um cachorrinho", conta Adam.

Neil Lacey, dono do Mount Pleasant Pub, bar onde o cachorro caiu, explicou que o animal foi encontrado vagando pelo parque e que um frequentador do local o colocou em seu apartamento para deixá-lo em segurança.





"Colocamos o cão no apartamento de cima enquanto eles faziam o rodízio depois do jogo, mas ele saiu pela janela e subiu no telhado. Alguém disse: 'O cachorro está no telhado.' Corri para dizer a um dos funcionários para subir no apartamento, mas felizmente Adam estava lá para pegá-lo", diz Lacey.