Reprodução/redes sociais Moradores registraram o momento da queda

Um helicóptero do 4º Batalhão de Aviação do Exército, modelo pantera 2021, caiu na manhã desta sexta-feira (13). A queda aconteceu em um rio no Amazonas, na Comunidade Nossa Senhora de Nazaré, município do Careiro da Várzea.

O acidente aconteceu durante uma forte chuva na manhã de hoje. Segundo informações, uma pessoa morreu e ainda não há informações de quantos passageiros tinham na aeronave.

Moradores da região registraram o momento e publicaram nas redes sociais:

URGENTE



Exato momento da queda do helicóptero do Exército Brasileiro, nas proximidades de Manaus. pic.twitter.com/3y9OlgLsu6 — Antônio Maués (@ABBMaues) August 13, 2021