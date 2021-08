Reprodução: iG Minas Gerais Caso Joice Hasselmann: Polícia Civil busca dar movimentação final em inquérito

A Polícia Civil de Brasília está próxima de concluir seu inquérito sobre o caso Joice Hasselmann - onde a deputada acordou com fraturas pelo rosto, cortes e hematomas pelo corpo - e, provavelmente, optará pelo arquivamento. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

Em entrevistas, Hasselmann entregou dois nomes de pessoas que seriam 'suspeitas' de participar do possível atentato a deputada. A tendência, porém, é de que a 2ª Delegacia de Polícia arquive o caso.

Em breve, a divulgação do laudo toxicológico da Joice - realizado há pouco mais de duas semanas - será divulgado. Até o momento, o exame identificou a presença de zolpidem - medicação usada para tratamento de insônia - e ansiolíticos. Joice já admitiu ter ingerido um Stilnox na noite do acidente, um farmaco que pode causar amnésia.





Para a conclusão do caso, a Polícia Civil ainda aguarda outra perícia: a do maço de cigarros encontrado no apartamento de Hasselmann. Segundo a própria, o item não seria de ninguém que trabalha ou mora lá.