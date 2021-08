Reprodução Henry Borel foi encontrado morto em março deste ano

O engenheiro Leniel Borel, pai no menino Henry, postou neste domingo (08) uma mensagem de Dia dos Pais em sua conta no Instagram, com uma série de fotos dos dois e do avô da criança. O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, é acusado de matar e torturar o enteado, de 4 anos, no apartamento onde morava com a mãe do menino, Monique Medeiros, que também está presa.

"Nenhuma criança merecia sofrer, nenhum pai merecia perder seu filho, nenhuma família deveria passar fome, mas desde que o pecado entrou no mundo temos visto atrocidades humanas que não podemos simplesmente aceitar. Não desistirei de lutar por justiça! Que a nossa luta ajude a inibir qualquer sensação de impunidade àqueles que afrontaram grave e brutalmente o bem maior: A Vida. Pais, protejam seus filhos!", escreveu Leniel em um trecho da sua postagem.

O mandato de Jairinho foi cassado no fim de junho por unanimidade pela Câmara dos Vereadores do Rio. Além deste caso, uma ex-namorada de Jairinho também o acusou de torturar o seu filho, então com 2 anos.