A frente fria histórica, causada por uma massa de ar polar, avança pelo Brasil nesta quinta, 29, e sexta-feira, 30. De acordo com o Climatempo, hnovos recordes de temperatura mínima já começam a ser registradas no país, como na cidade de São Paulo, que registrou sua menor média de 2021 na madrugada de hoje .

Em outras capitais, também há previsão de muito frio. A previsão é que a temperatura fique abaixo de 5ºC em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Campo Grande.

O estado de Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano no Brasil nesta quinta. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura foi em Bom Jardim da Serra: -8,6ºC, às 4h. No Mato Grosso do Sul, o dia começou com geada em ao menos 26 municípios.

No Rio Grande do Sul, mais de 30 cidades registraram queda de neve. Algumas delas amanheceram abaixo de 0ºC nesta quinta.

