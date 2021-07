Denny Cesare/Código 19/Agência O Globo Pessoas em situação de rua em São Paulo enfrentam frente fria histórica

Com previsão de que as próximas noites na capital paulista poderão alcançar novos recordes com mínimas de cerca de 3°C, a Prefeitura de São Paulo, em ação humanitária intersecretarial organizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) com a participação da sociedade civil e de organizações do terceiro setor, oferece a partir da tarde desta quarta-feira (28/07) cinco tendas temporárias para reforçar o acolhimento que já vem sendo feito à população em situação de rua pela Operação Baixas Temperaturas.

Funcionando 24 horas por dia, as tendas serão montadas em pontos estratégicos para distribuição de sopa, chá, chocolate quente, mantas térmicas, agasalhos, cobertores e kits de higiene em diferentes regiões da capital. Além dos alimentos, cinco ônibus estarão disponíveis para viagens de ida e volta para quem aceitar abrigamento nos centros de acolhida oferecidos pela Prefeitura.

A mobilização começou no início da semana, por determinação do prefeito Ricardo Nunes. “Hoje, uma das nossas grandes prioridades é a pessoa em situação de rua. Nesta semana, o CGE informou que possivelmente teremos uma frente fria intensa na cidade a partir de quarta-feira e estamos com um grupo de trabalho formado pelas equipes da Assistência Social, Direitos Humanos, Subprefeituras, Saúde e Esportes para ampliar os locais de acolhimento das pessoas, pelo menos para a pernoite”, afirmou.

As tendas prestarão atendimento até segunda-feira (02/08) e a população em situação de rua poderá buscar atendimento e orientação ao longo do dia. Serão fornecidos água, kits de higiene e máscaras de proteção. Ao mesmo tempo, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) abordarão, oferecerão acolhimento e tentarão sensibilizar e convencer a população em situação de rua sobre a importância de irem para os centros de acolhidas mantidos pela Prefeitura.

Os cobertores, agasalhos e mantas térmicas começam a ser distribuídos a partir das 19h e as bebidas e comidas quentes a partir das 20h nos cinco pontos de distribuição. A previsão é entregar cinco mil pratos de sopa por noite nessas tendas.

Localização estratégica

Os pontos escolhidos foram a Praça da Sé (região Central), Praça Princesa Isabel (Luz), Largo da Concórdia (Brás), Praça Salim Farah Maluf (Santo Amaro) e Praça Miguel Dell’erba (Lapa). A ação contará com a atuação das equipes da Defesa Civil e Guarda Civil Metropolitana (GCM), que realizarão os atendimentos durante a madrugada, período em que as temperaturas caem de forma violenta nas ruas.

“Tivemos muito cuidado ao selecionar os pontos de atendimento, para que a acolhida chegue de forma efetiva para as pessoas em situação de rua que precisam deste apoio, com base no censo Pop Rua 2019 e informações colhidas pelos atendimentos realizados em campo”, afirma Claudia Carletto, Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. “Esse é o momento que precisamos voltar ainda mais o nosso olhar esta parcela da população, que sofre severamente com o frio e com as desigualdades sociais”.

Novas vagas

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está acrescentando, também a partir da quarta-feira (28), mais 929 novas vagas para acolher a população em situação de rua, que se somam às 340 já disponíveis dentro da Operação Baixas Temperaturas. De acordo com a secretária da pasta, Berenice Giannella, as vagas aditadas são qualificadas. “A população em situação de rua poderá ser acolhida com qualidade, haverá banheiros, refeições e atendimentos social”, afirma.

A Cruz Vermelha São Paulo, parceira da Prefeitura em ações humanitárias na cidade desde o início da pandemia por meio de arrecadação de alimentos e produtos de higiene do programa Cidade Solidária, também apoia a ação com a doação de 1.000 kits de higiene e 5 toneladas de agasalhos e cobertores, que compõe o kit inverno, que serão distribuídos a partir das 17h na tenda da Praça da Sé. A Prefeitura também recebeu a doação de 3.100 peças de roupa em parceria com o Grupo Sonda, 580 peças em parceria com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e 500 cobertores da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (Glesp).

Segundo Bruno Semino, Diretor Executivo da Cruz Vermelha São Paulo, auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade faz parte do dia a dia da instituição. "Para nós é sempre um privilégio poder participar de iniciativas como essa que leva esperança e assistência a uma parcela da população que tanto precisa." Semino disse, ainda, que a população em situação de rua tem sido o foco principal da campanha do agasalho da Cruz Vermelha São Paulo que está em sua 13° edição.

Equipes do Programa Consultório na Rua, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, farão visitas à essas tendas de acolhimento emergencial para eventuais atendimentos médicos.

SERVIÇO

Período de 28/07/21 à 02/08/21

Locais

Praça da Sé (região Central)

Praça Princesa Isabel (Luz)

Largo da Concórdia (Brás)

Praça Salim Farah Maluf (Santo Amaro)

Praça Miguel Dell’erba (Lapa)

DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS

Ônibus 1 – Praça da Sé – Clube Pelezão

Empresa: Metrópole

Viagem: 3 viagens

Ida

Horário de chegada do ônibus: 16h00, 18h00 e 20h00

Local: Praça da Sé

Destino: Clube Pelezão, Rua Belmonte, 957 - Lapa

Volta (dia seguinte)

Horário de chegada do ônibus: 07h00, 09h00 e 10h00

Local: Clube Pelezão, Rua Belmonte, 957 - Lapa

Destino: Praça da Sé

Ônibus 2 – Praça Princesa Isabel – Centro Esportivo Tietê

Empresa: Consórcio Transvida

Viagens: 2 viagens

Ida

Horário de chegada do ônibus: 16h00 e 18h00

Local: Princesa Isabel (Rua Guaianazes entre R. Helvétia e Av. Duque de Caxias)

Destino: Centro Esportivo Tietê (Av. Santos Dumont, 741/843)

Volta (dia seguinte)

Horário de chegada do ônibus: 07h00 e 09h00

Local: Centro Esportivo Tietê (Av. Santos Dumont, 741/843)

Destino: Princesa Isabel (Rua Guaianazes entre R. Helvétia e Av. Duque de Caxias)

Ônibus 3 – Praça Miguel Dell'Erba (Lapa) – Clube Pelezão

Empresa: Santa Brígida

Viagem: 2 viagens

Ida

Horários de chegada dos ônibus: 16h00 e 18h00

Local: Praça Miguel Dell’Erba (Lapa)

Destino: Clube Pelezão, rua Belmonte, 957- Lapa

Volta (dia seguinte)

Horário de chegada do ônibus: 07h00 e 09h00

Local: Clube Pelezão, Rua Belmonte, 957 - Lapa

Destino: Praça Miguel Dell’ Erba (Lapa)

Ônibus 4 – Largo da Concórdia (Brás) – Arsenal da Esperança

Empresa: Express

Viagem: 2 viagens

Ida

Horários de chegada dos ônibus: 16h00 e 18h00

Local: Largo da Concórdia (Brás)

Destino: Arsenal da Esperança, Rua Doutor Almeida Lima, 900

Volta (dia seguinte)

Horário de chegada do ônibus: 07h00 e 09h00

Local: Arsenal da Esperança, Rua Doutor Almeida Lima, 900

Destino: Largo da Concórdia (Brás)

Ônibus 5 – Praça Salim Farah Maluf (Santo Amaro) – Centro de Acolhida do Campo Limpo

Empresa: Via Sudeste

Viagem: 2 viagens

Ida

Horários de chegada dos ônibus: 14h00 e 18h00

Local: Praça Salim Farah Maluf (Santo Amaro)

Destino: Centro de Acolhida de Campo Limpo, Rua Francisco Pessoa, 125

Volta (dia seguinte)

Horário de chegada do ônibus: 07h00 e 09h00

Local: Centro de Acolhida do Campo Limpo, rua Francisco Pessoa, 125

Destino: Praça Salim Farah Maluf (Santo Amaro)