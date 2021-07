Reprodução/Twitter Frio/ Imagem ilustrativa

Com a chegada da frente fria histórica, com uma massa de ar polar, o estado de Santa Catarina, no sul do país, amanheceu com temperaturas abaixo de -7ºC nesta quarta-feira, 28. A cidade de Bom Jardim da Serra registrou -7,8ºC, às 6h. Em Urupema, às 7h fez -7,25ºC.

Mais de 30 municípios amanheceram com temperaturas negativas e, em alguns lugares, houve formação de geada. Pela tarde, pode nevar em alguns pontos do estado. As informações são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram).

A capital do estado, Florianópoles, amanheceu com mínima de 4,63º C. Na região metropolitana, Rancho Queimado amanheceu com -1,35ºC. A previsão é de que a temperatura continue a cair nas próximas horas no sul do pais. Há a previsão de chuva congelada e neve para algumas cidades. Segundo a Defesa Civil, são elas (e suas temperaturas mínimas):



Serra e Norte: de -9ºC a -3ºC

Oeste: de -5ºC a -2ºC

Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis serrana: -4ºC a -1ºC

Médio Vale do Itajaí e Litoral Sul: -2ºC a 4ºC

Demais áreas litorâneas: 0ºC a 4ºC

- Com informações do G1.