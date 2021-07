Reprodução Homem com rifle na mão é usado para representar um agricultor nos canais do governo federal

O governo federal utilizou a foto de um homem armado para comemorar o Dia do Agricultor, celebrado nesta quarta-feira (28). O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é um entusiasta do armamento da população, especialmente em áreas rurais . Após receber críticas, no entanto, o post foi apagado.

A publicação foi feita pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência em redes sociais. "Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo", dizia o texto que acompanhava a foto.

Em 2019, Bolsonaro sancionou uma lei que cria a chamada posse rural estendida. A posse é o direito de ter uma arma em casa. A lei ampliou esse conceito em propriedades rurais, permitindo que um fazendeiro ou produtor rural ande com uma arma em toda a sua fazenda, e não apenas na sua casa.





Também no primeiro ano de governo, o presidente defendeu um excludente de ilicitude para produtores rurais em casos de invasão. Com isso, fazendeiros que atirarem contra invasadores poderiam não ser punidos. A proposta, contudo, não foi para frente.