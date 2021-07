REPRODUÇÃO G1 Trabalhador devolveu mercadoria avaliada em R$ 5 mil que encontrou em rua de Botafogo, no Rio

Um trabalhador andava por uma rua de Botafogo, na Zona Sul do Rio, na hora do almoço quando encontrou uma sacola de roupas no valor de R$ 5 mil. O homem, que trabalha como desentupidor, devolveu a mercadoria à empresa de entregas que havia perdido a carga. As informações são do G1 .

O caso aconteceu nesta segunda-feira (26). O desentupidor Ortomantino do Nascimento estava acompanhado de um colega quando entrou a mercadoria. Ele ligou para a filha, Simone, que encontrou um contato da empresa para que a mercadoria fosse devolvida.

"Fomos lá, entregamos para a moça e só o agradecimento dela já me deixou aliviado. Tanto para mim quanto para o meu amigo que trabalha comigo, o Paulinho. Eu me senti muito leve", conta Ortomantino.



A empresa agradeceu o gesto por meio de uma nota e afirmou que a agilidade e presteza do dele fez com que todos os clientes recebessem as encomendas no mesmo dia, sem atraso.