Lance! Emocionado, Ítalo Ferreira celebra medalha de ouro no surfe: 'Meu nome está escrito na história'

A cidade de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, está em festa. Tanto que os moradores da cidade natal do surfista Italo Ferreira, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, fizeram uma carreata para comemorar. Veja abaixo os vídeos.

O brasileiro se tornou o primeiro campeão olímpico do surfe ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi (15.14 contra 6.60). Uma vitória que tirou lágrimas do atual campeão do circuito mundial do surfe.

"Eu vim com uma frase para o Japão. Diz amém que o ouro vem. Deus realizou meu sonho. Ele me deu a oportunidade de fazer o que eu amo, ajudar as pessoas, ajudar minha família. Fui para dentro do mar e me diverti", afirmou, muito emocionado: "Estou muito feliz, é um dia incrível, especial. Lutei muito para isso. Acreditei que isso poderia acontecer".

Carreata toma conta das ruas de Baía Formosa com a conquista de Ítalo Ferreira.



Aparentemente, ninguém vai dormir hoje na cidade 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tYJtvE2KEh — Ícaro Carvalho (@icaroccarvalho) July 27, 2021

mto bom ver minha cidade em festa desse jeito



Italo trouxe o ouro e marcou Baía Formosa na história do esporte 🥇🇧🇷 pic.twitter.com/u20po7ovj2 — ¹⁹⁰²ᴀʟᴄᴀɴᴛᴀʀᴀᶠᶠᶜ 🇭🇺 (@alccantarxffc) July 27, 2021

Italo conquistou a medalha de ouro em cima do surfista que eliminou Gabriel Medina na semifinal. A estratégia do agora campeão olímpico foi diferente da que adotou durante toda a competição. Em vez dos aéreos, o brasileiro investiu em passar mais tempo nas ondas, com raspagens, manobras que geralmente rendem menos pontos, mas que foram bem avaliadas pelos juízes.