Karol Albuquerque Cartões de crédito

Um homem foi preso na noite da última segunda-feira, 26, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, após aplicar o golpe do cartão clonado em uma agencia bancária.



A Polícia Militar (PM) foi ao local após ser acionada pelo banco, que informou que um homem estava há muito tempo em uma agência da Caixa econômica, Federal realizando transações. O suspeito foi encontrado com dez cartões em nome de outras pessoas, uma quantia em dinheiro no bolso e a chave de um taxi, onde os agentes encontraram uma mochila com mais R$ 26.500,00.

O homem foi detido e informou que comprou os cartões no centro da capital. Ele já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime. Como a agência da Caixa Federal faz parte da União, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal.

- Com informações do Primeiro Jornal, a Rede Bandeirantes.