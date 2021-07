Reprodução Joice Hasselman, deputada federal, diz ter sido atacada em seu apartamento funcional

A apuração da Polícia Legislativa (Depol) referente o caso Joice Hasselmann chegou ao fim na tarde desta terça-feira (27), segundo o jornalista Guilherme Amado. A parlamentar alegou ter sofrido um ataque enquanto repousava em seu apartamento funcional, em Brasília.



A perícia realizada contou com imagens de 16 câmeras do circuito interno de segurança do prédio em que Joice reside, bem como oitivas de funcionários do local. Outras informações não foram divulgadas pela Câmara dos Deputados.



De acordo com a Casa de Leis Federais, o inquérito foi concluído e agora seguirá em sigilo para o Ministério Público Federal.







Em sua defesa, Joice diz ter acordado ensanguentada no último domingo (18), em seu apartamento. Ela alega não se lembrar dos fatos e não negou ter sido agradida pelo marido.