Reprodução/redes sociais Famílias fazem fila na porta dos fundos de açougue para receberem doações de ossos com restos de carne

Dezenas de famílias se aglomeraram nos fundos de um açougue no bairro CPA 2, em Cuiabá, Mato Grosso, para tentar conseguir restos de ossos e carnes doados pelo estabelecimento. Um vídeo mostra Homens, mulheres, idosos e crianças na fila, pessoas que tiveram a renda impactada pela pandemia da Covid-19: trabalhadores autônomos, desempregados, donas de casa, aposentados e também quem depende exclusivamente de benefícios sociais. Confira nas imagens:

A cena foi registrada inicialmente pela TV Centro América, filiada da Rede Globo, e divulgadas no último sábado, 17. Entre as entrevistas feitas pela TV, vários relatos com sentimento de desespero e desesperança foram registrados.

A comida que eles buscam é a doação de ossos que já passaram pelo processo de desossa do boi, para retirada da carne que vai ser comercializada. O que sobra, é doado com pequenos resquícios de carne. O que é considerado "resto" é fonte de alimento para muitos, que se enfileram dando a volta no quarteirão.

Segundo a reportagem da TV, algumas pessoas que esperavam na fila são moradoras de bairros afastados do estabelecimento, tendo percorrido até 35 km para chegar lá. Quem conseguiu receber os ossos, em pequenas sacolas plásticas, teve o momento registrado pela TV. Alguns sorriram, outros expressaram a gratidão: "obrigado". Alguns ainda falaram em voz alta: "eba!", "aeee", "glória a Deus".

- Com informações do jornal do G1 e do UOL.