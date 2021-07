Reprodução Funcionário do parque fez resgate da família que ficou presa na montanha-russa

O Corpo de Bombeiros interditou a montanha-russa do Tivoli Park, na Barra da Tijuca , Zona Oeste do Rio de Janeiro, na qual uma família ficou presa no último domingo. A corporação fará também uma vistoria no brinquedo, nesta terça-feira.

Segundo testemunhas, quatro pessoas ficaram retidas num carrinho esperando por socorro por pelo menos uma hora. Elas desceram pelos trilhos, mostram imagens divulgadas em redes sociais. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota, que "as condições dos brinquedos e das instalações elétricas são avaliadas por um engenheiro contratado pelos administradores do parque e comprovadas por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A corporação esclareceu ainda que "solicitou uma nova ART atestando a boa funcionalidade da atração".

O Tivoli, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que cumpre todas as normas de segurança e que, neste domingo, foi necessário fazer o desembarque de visitantes pela escada auxiliar fixa, existente para esse tipo de ocorrência e que a família foi retirada com regurança em menos de 15 minutos. O parque não explicou o que ocasionou o problema no brinquedo.





Veja a nota do parque, na íntegra:

“O Tivoli Park cumpre todos as normas de segurança e manutenção. Neste domingo foi necessário fazer o desembarque de visitantes por meio de uma escada auxiliar fixa, existente para esse tipo de ocorrência, com padrão internacional, o que ocorreu em menos de 15 minutos, como previsto. A família foi retirada em segurança. Trabalhamos para que nossos visitantes tenham a melhor experiência sempre.”