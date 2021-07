Reprodução Funcionário do parque fez o resgate

O que era para ser uma tarde de lazer se transformou em momentos de sufoco para para uma família que ficou presa no alto de uma montanha-russa no Tívoli Park, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca ( RJ ), nesse domingo (18). Segundo testemunhas, a espera por socorro durou cerca de uma hora.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que os passageiros tiveram que descer pelos trilhos , mas ninguém ficou ferido. Ainda segundo as testemunhas havia quatro pessoas no brinquedo, incluindo crianças.

"Se você pensou em vir aqui nesse parque pode desistir. As condições da montanha-russa são absurdas. Tem uma família lá há mais de 20 minutos parada e ninguém sabe o que fazer para liberar o carrinho que está com algum problema mecânico", postou uma internauta que estava na fila do brinquedo.

Assista ao vídeo:

Você viu?

Tragédia anunciada no Tivoli Park no Shopping Via Parque na Barra pic.twitter.com/ZYXnOsMm0Q — Ação e Reação (@reacao_acao) July 19, 2021





O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para a ocorrência, às 17h14, mas ao chegar no local as pessoas que estavam presas no brinquedo já tinham sido liberadas.

O Tivoli, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que cumpre todas as normas de segurança e que, neste domingo, foi necessário fazer o desembarque de visitantes pela escada auxiliar fixa, existente para esse tipo de ocorrência e que a família foi retirada com regurança em menos de 15 minutos. O parque não explicou o que ocasionou o problema no brinquedo.

Veja a nota do parque, na íntegra:

"O Tivoli Park cumpre todos as normas de segurança e manutenção. Neste domingo foi necessário fazer o desembarque de visitantes por meio de uma escada auxiliar fixa, existente para esse tipo de ocorrência, com padrão internacional, o que ocorreu em menos de 15 minutos, como previsto. A família foi retirada em segurança. Trabalhamos para que nossos visitantes tenham a melhor experiência sempre."