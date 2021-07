REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Pessoa em situação de rua

O corpo de um homem em situação de rua foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 19, no Parque Dom Pedro II, na região central de São Paulo. Há a suspeita de que a morte tenha sido causada pelo forte frio.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a policiai militar foi acionada por volta das 5h40, para atender a ocorrência. Nenhum sinal de violência foi encontrado. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás) como "morte suspeita".

O homem aparentava ter 60 anos de idade e não portava nenhum documento. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou atendimento e constatou a morte no local. A perícia ainda vai identificar a causa da morte. A principal suspeita é o forte frio. Apesar de ensolarada, São Paulo amanheceu nesta segunda com 8º C e, ao longo do dia, pode chegar a 5º C.

- Com informações de UOL.