Reprodução/RPC Maringá Bombeiros fazem busca em rio no Paraná





Seis pessoas, entre elas três crianças, estão desaparecidas após um barco com nove pessoas virar no Rio Ivaí, entre Borrazópolis e São João do Ivaí, cidades do norte do Paraná. O acidente aconteceu na tarde de domingo (18) e os bombeiros informaram ao G1 que começaram as buscas no começo da noite.

Por volta das 23h, três pessoas que estavam no barco foram socorridas. As vítimas são pai, mãe e um menino de três anos. Eles disseram que conseguiram nadar até a margem do rio após o acidente, mas outras seis vítimas permanecem desaparecidas.

Após serem socorridos, os três foram levados a um hospital de São João do Ivaí com um quadro de hipotermia. A família é de Sarandi, também no norte do estado, e já recebeu alta, segundo informações da instituição.

Os bombeiros encerraram as buscas pelas outras seis pessoas no começo da madrugada desta segunda, mas já foram retomadas durante a manhã com a ajuda de um helicóptero.