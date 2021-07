Governo do Estado de São Paulo São Paulo

A previsão do tempo para a cidade de São Paulo indica uma semana ensolarada, mas com temperatura média de 8º C. Nesta segunda-feira, 19, os bairros de Capela do Socorro e Marsilac, zona sul, amanheceram com 2º C e 1º C, respectivamente. Os termômetros não devem superar a máxima de 19º C hoje. A causa do frio é uma frente fria que chega nas regiões Sul e Sudeste do país.

Paraná e Santa Catarina chegaram a registrar temperaturas negativas nesta segunda. A cidade paranaense General Carneiro atingiu -5,4º C, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram). Porto Amazonas bateu a -3º C no termômetro.

A catarinense Monte Castelo marcou -4º C. Maravilha, Três Barras, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Caçador, também em Santa Catarina, registraram -3º C.



A chegada de frente fria, com uma massa de ar polar, deve manter a temperatura baixo pelos próximos dias. O tempo também continua seco e estável.



Confira a previsão do tempo para a semana em SP:

Hoje (19): 8ºC a 19ºC

Terça (20): 5ºC a 18ºC

Quarta (21): 7ºC a 22ºC

Quinta (22): 11ºC a 21ºC

Sexta (23): 12ºC a 23ºC

- Com informações do Jornal do Tempo, da Somar Meteorologia, e de UOL.