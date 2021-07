O Antagonista Renan volta a fazer piada sobre estado de saúde de Bolsonaro: 'mais obstruído do que antes'

O relator da CPI da Covid , senador Renan Calheiros (MDB-AL), ironizou o estado de saúde de Jair Bolsonaro (sem partido). Nesta segunda-feira (19), o senador comentou, no Twitter, a entrevista que o presidente deu ao sair do hospital neste domingo, 18.

Segundo Renan, Bolsonaro está “mais obstruído do que antes”. “Pela entrevista que deu ao sair do hospital, os médicos só conseguiram curar a obstrução do intestino de Bolsonaro. O resto continua tão ou mais obstruído do que antes. Pena", escreveu Renan.

Na semana passada, um dia depois que o presidente foi internado, o relator da CPI disse que ele deveria aproveitar o check up intestinal para fazer uma avaliação psiquiátrica.