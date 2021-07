Reprodução Crime foi denúnciado e registrado pela Polícia Civil do Piauí

A Polícia Civil do Piauí investiga uma denúncia de estupro ocorrida dentro de uma residência em Teresina - que recentemente registrou um bárbaro caso de feminicídio . A vítima seria uma criança de sete anos e o principal suspeito do crime é o padrasto da enteada. As informações são do portal G1.

O rapaz fugiu após ser flagrado pela mãe da menina no ato e a Polícia Militar sontinua nas buscas para lcoalizar o suspeito.

Ivan Cabral, conselheiro tutelar, explica que o homem buscou um momento de distração da mãe para estuprar a sua filha enquanto a mesma tomava banho.

"A mãe disse para nós que já suspeitava que algo poderia estar acontecendo, mas mesmo assim ficou surpresa ao encontrar o companheiro abusando da filha. Ela disse para ele que iria denunciar, o que de fato fez, e ele fugiu da casa", revela Cabral.

As vítimas - a garota de sete anos e sua mãe - foram levadas para a Central de Flagrante, onde realizaram a denúncia. Os abusos devem ser comprovados pela garota através de exames realizados no Serviço de Atendimento à Mulheres Vítima de Violência Sexual (Samvvis).





"É uma situação muito grave. A menina chorou muito enquanto falava conosco, e a gente sabe que ela vai carregar esse trauma para sempre", lamentou o conselheiro.