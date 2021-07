Reprodução: iG Minas Gerais Ministros do STF são reprovados por 33% dos brasileiros

Uma pesquisa do instituto DataFolha, divulgado na tarde desta segunda-feira (12), revelou que a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) teve uma piora na avaliação dos brasileiros. No último levantamento, 29% dos entrevistados os consideravam ruins ou péssimos. Atualmente, 33% dos brasileiros não aprovam as decisões dos magistrados. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

A diferença mostra a alta na reprovação dos juízes da Suprema Corte. Outros 24% avaliam de maneira boa ou ótima os magistrados. Os que acham a atuação dos ministros como regular, somam 36% da população. Entre os que não souberam responder correspondem a 7% dos entrevistados.

A revisão das condenações do ex-presidente Lula (PT) e a suspeição do juíz Sérgio Moro podem ter influenciado na piora da avaliação positiva e no aumento da avaliação negativa.

Além disso, o STF vive sob constante crítica de Jair Bolsonaro (sem partido).

Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, chegou a divulgar uma nota na última quarta-feira (07) em que afirma ser necessário garantir a liberdad de expressão em " respeito às instituições e à honra de seus integrantes, como decorrência imediata da harmonia e da independência entre os Poderes ".





Foram entrevistados 2.074 brasileiros em 146 cidades diferentes. A pesquisa foi realizada entre os dias 07 e 08 de julho, possui margem de erro de dois pontos percentuais e apresenta um nível de confiança de 95%.