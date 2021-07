Reprodução/Defesa Civil Defesa Civil de Florianópolis interdita duas casas por avanço das dunas

As dunas de areia do bairro Ingleses, no Norte de Florianópolis, avançaram sobre casas, obrigando a Defesa Civil a interditar as residências. O fenômeno é causado por fortes ventos.

Segundo o professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) João Carlos Rocha Gré os grãos de areia são transportados pelo vento e teria saído de um banco de areia fica da Praia do Moçambique, a cerca de 10 quilômetros.

"Quando a maré baixa e o sol seca a areia, o vento se encarrega de levá-la para a terra. O vento Sul se encarrega de transportar, vagarosamente ao norte, em Ingleses", explicou o professor.

"A areia estando seca, há condição favorável para o transporte da areia. Se o vento for fraco, essa areia vai se movimentar por rolamento, grãozinho a grãozinho. Não dá para prever o quanto de volume dessa areia vai ser transportado, vai depender da força do vento", completou.

A Defesa Civil acredita que os imóveis atingidos tiveram a estrutura comprometida. Um perito vai realiar a situação nesta segunda-feira, 12.

Reprodução/Defesa Civil Defesa Civil de Florianópolis interdita duas casas por avanço das dunas

De acordo com a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (Floram), as casas são irregulares, por estarem em Área de Preservação Permanente (APP).

A prefeitura não informou a situação atual das famílias que tiveram as casas interditadas. Elas foram orientadas a sairem dos imóveis na última quinta-feira, 08, e receberam atendimento da Assistência Social.



- Com informações do G1.