Reprodução Avô materno de Henry Borel morre de Covid-19

Avô materno de Henry Borel Medeiros, o funcionário civil da Aeronáutica Fernando José Fernandes da Costa e Silva morreu de complicações da Covid-19, na noite de domingo. O idoso, pai de Monique Medeiros da Costa e Silva, estava internado em hospital particular, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, e não resistiu às complicações da doença.

A professora é ré, com o namorado, o médico e ex-vereador Jairo de Souza Santos , o Dr. Jairinho , por tortura e homicídio triplamente qualificado contra o menino, coação no curso do processo e fraude processual , e está presa pelos crimes no Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, na Região Metropolitana.

Fernando estava internado próximo à casa onde vivia com a mulher, a professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva, e o filho mais novo. Foi na residência que policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) fizeram uma busca e apreensão, na manhã de 26 de março. Na ocasião, quatro celulares foram recolhidos no imóvel.

O idoso já sofria de outros problemas de saúde. Em depoimento prestado na distrital, no inquérito que apurava a morte de Henry, Rosângela contou que, quando Monique lhe telefonou avisando que havia levado Henry para o Hospital Barra D’Or com dificuldades para respirar, na madrugada de 8 de março, ela chegou a acompanhar o companheiro. Mas, por ele não ter condições físicas de acompanhá-la, foi até a unidade de saúde com o filho e a nora.

Quando o aparelho de celular de Monique foi periciado por profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), 134 mensagens entre a professora e Fernando, entre os dias 13 e 24 de março, foram recuperadas. Ao idoso, a quem ela identifica como "papy", ela escreve, à 1h18m de 15 de março: "Devo merecer o que está acontecendo. Tudo foram escolhas minhas. Agora estou colhendo. Me sinto muito culpada." O pai então responde: "Todos nós erramos." E Monique argumenta: "Eu deveria ter colocado ele na cama dele que era mais baixa. Deveria ter dormido no quartinho dele com ele". E Fernando rebate: "Nada acontece se Deus não permitir."

Em entrevista ao " Fantástico ", da TV Globo , ele disse acreditar na inocência de Monique e de Jairinho. Por telefone, ele disse à reportagem: "Eu acredito que ainda têm dois inocentes, tá? Mas isso ainda pode ser provado e vou esperar, aguardar. Minha filha tá presa, tem um monte de irregularidades, não posso comentar a respeito agora para não atrapalhar a investigação". A declaração foi dada logo após a prisão do casal, em abril. Ele disse que aguardaria o fim das investigações para comentar o caso.