shutterstock Caseiro pode ter sido atacado por rottweilers

O caseiro Dejari Pereira de Brito, encontrado morto em Ceilândia (DF) na madrugada desse domingo (11), pode ter sido atacado por dois cachorros da raça rottweiler. O homem, de 37 anos, trabalhava em uma chácara na área rural da região e foi encontrado no mesmo local onde Lázaro Barbosa cometeu uma chacina e matou quatro pessoas da mesma família .

Segundo o delegado adjunto da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Thiago Peralva, não há sinais de perfurações de tiros ou facadas no corpo da vítima. "Tudo indica que foram os cachorros da chácara que ele tomava conta que o mataram", disse ele ao portal Metrópoles .

"Agora, vou aguardar o laudo cadavérico feito pelo IML para confirmar. Tivemos informações de que os cachorros atacaram a vítima anteriormente", continuou. Segundo as informações, o homem teria mordidas pelo corpo.

A morte do caseiro foi comunicada à polícia às 7h48 de ontem. A denúncia, segundo o Metrópoles , informou que ele teria morrido entre 23h de sábado e 5h de domingo. O cadáver foi encontrado no interior da casa do dono da chácara, perto do portão.

Lázaro Barbosa foi morto no último dia 28 após troca de tiros com policiais em Águas Lindas de Goiás . O homem era procurado havia 20 dias e acusado de diversos crimes, entre eles, uma chacina no Distrito Federal.