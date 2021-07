Reprodução/Governo de São Paulo João Doria passará por uma cirurgia para sanar dores na virilha

O governador de São Paulo, João Doria passará por um processo cirúrgico para tratar de uma hérnia. O procedimento está marcado para 6 de agosto , no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona oeste da capital.



O governador anunciou a antecipação do calendário de vacinação em coletiva na tarde de hoje, além disso, comentou sobre o afastamento. "Embora os médicos quisessem que eu fizesse de imediato, marquei para 6 de agosto. Os que já tiveram esse problema sabem como a dor incomoda, como está incomodando agora. Eu não vou me afastar do governo, farei repouso sábado e domingo, segunda-feira já estarei trabalhando aqui."

Segundo o UOL, a recomendação era de afastamento de 10 dias, mas Doria pediu que os médicos reavaliassem.

Atá lá, Doria seguira com os compromissos, como a coletiva às quartas-feiras, para detalhamento da pandemia, e as reuniões semanais com os 25 secretários estaduais.