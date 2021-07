Foto: Reprodução/WhatsApp Homem atacado por tubarão foi socorrido na praia de Piedade, em Jaboatão, neste sábado (10)

Neste sábado (10), um homem de 51 anos morreu após ser atacado por um tubarão na praia de Piedade em Jaboatão dos Guararapes (PE), na região metropolitana de Recife.

A vítima teve ferimentos graves na coxa e em uma das mãos, que segundo os bombeiros, foi amputada. Ainda segundo a corporação, o homem foi encaminhado ao Hospital da Restauração, em Recife, mas chegou ao local sem vida.

Um testemunha informou ao portal G1 que a vítima, que estava bebendo com amigo entrou na água por volta das 14h. O tempo estava nublado e a maré estava enchendo. Ela também disse que na hora do ataque só havia mais uma pessoa no mar além do homem que foi atacado.



De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento, desde 1992 já foram registrados 62 ataques de tubarão nas praias de Pernambuco. Em 25 casos, os banhistas morreram.



No local onde aconteceu o incidente deste sábado, conhecido como Igrejinha da Piedade, foram registrados 12 ataques de tubarão. Em 4 de junho de 2018, uma vítima foi atacada no mesmo local e também morreu.

As praias de Recife têm avisos de cuidado com os animais, mas elas são recorrentemente ignoradas por banhistas que se arriscam no mar e acabam atacados por tubarões.