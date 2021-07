Reprodução/redes sociais Bolsonaro disse que está com soluço desde o último sábado (3)

Durante a última semana quem assistiu aos pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pôde perceber que o chefe do Executivo tem apresentado dificuldades para falar devido a uma persistente crise de soluço . Nas redes sociais, internautas repercutiram a condição do presidente que também tem arrotado durante suas falas.

Em sua live semanal na quinta-feira (8), o presidente explicou que está soluçando desde o último sábado (3), após ter realizado um procedimento odontológico. Além disso, Bolsonaro tem aparecido cansado e afônico. Na sexta-feira ele relatou aos apoiadores que estavam no cercadinho do Palácio da Alvorada que estava poupando sua voz para discursos.

"Estou há sete dias soluçando e tenho dois discursos hoje e um amanhã, portanto não vou falar muito. Estou poupando aqui falar", disse Bolsonaro.

Questionado pela imprensa, o Palácio do Planalto ainda não esclareceu se o presidente irá fazer exames para investigar as causas do soluço persistente.

Nas redes sociais as crises de Bolsonaro repercutiram as condições do presidente da República.





Bolsonaro está com soluço desde sábado, quando fez cirurgia para implante dentário. Ele acha que pode ser efeito do remédio que está tomando e falou sobre isso ontem em entrevista à rádio Guaíba. Aos que estão preocupados, fiquem tranquilos. O PR é acompanhado por vários médicos. pic.twitter.com/gwBjrYMXBZ — Sarita Coelho (@saritacoelho) July 8, 2021





O presidente Jair Bolsonaro não consegue mais falar sem arrotar.



O excesso de gases na parte superior do intestino e estômago são liberados pela boca.



Nas últimas semanas, os ataques de arroto do presidente ficaram mais constantes.



Em todas as falas públicas é possível notar. pic.twitter.com/XGYQwAoVrw — Renan Brites Peixoto (@RenanPeixoto_) July 9, 2021