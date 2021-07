Foto: Polícia Civil do Distrito Federal Laudo identificou na criança lesões por traumatismos diversos

Um pai é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por torturar o próprio filho, de 5 anos. A denúncia chegou até os agentes através da mãe do menino. Segundo ela, a motivação foi tentar "corrigir" a criança . O homem não foi ainda preso por não ter havido flagrante, mas a 8ª DP, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), avalia pedir a prisão dele.

Ainda de acordo com a mãe da vítima, o autor das agressões físicas também castigava o filho colocando-o de joelhos com os braços para o alto por bastante tempo, já tendo ultrapassado quatro horas seguidas, na casa da família, na Cidade Estrutural. A testemunha relatou que os atos praticados provocam vômitos, além de deixarem marcas no corpo.

Você viu?

O crime relatado se enquadra como tortura e pode levar agressor a cumprir pena de até oito anos de reclusão, podendo ser agravada se vítima for criança, como é o caso. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovou as lesões.

"As lesões visualizadas na região das nádegas são compatíveis com o desenho de um objeto cilíndrico e de pequena espessura, como relatado no histórico. São múltiplas e se concentram nas nádegas e, por isso, podem sugerir a impossibilidade de defesa do periciado durante o ato, com desproporção de força entre o agressor e o menor; diante disso, pode-se caracterizar ato de crueldade. As cicatrizes encontradas nas mãos, antebraços e pernas apresentam características inespecíficas, podem ter sido provocadas por traumatismos diversos", afirma o exame médico.