Foto: Reprodução Filipe Poubel (E) brinda com Capitão Diogo; na foto da direita, o PM escreveu: 'Quem não deve não teme'

Na noite da última terça-feira (6), o deputado Filipe Poubel (PSL) e o capitão da PM Diogo Souza da Silveira postaram fotos em que estavam na boate Buda Lounge, local onde uma denúncia de estupro é investigada . Os amigos são sócios do estabelecimento que fica em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Os sócios aparecem brindando em uma das imagens. Em outra, que teria sido tirada no dia do suposto estupro, Diogo cobriu o rosto da suposta vítima e escreveu: “Só aguardando as verdades dos fatos! Toda a verdade! Quem não deve não teme!”

O deputado já foi intimado, mas ainda não prestou depoimento. O PM Diogo disse que foi procurado “insistentemente” pela mulher durante a festa, mas que se afastou dela. Os funcionários acusados de estupro prestaram depoimento e negaram as acusações.

O estupro teria ocorrido no dia 8 de maio, na boate que não poderia estar funcionando à época por conta das restrições relacionadas à pandemia. A vítima contou ao RJTV que depois de consumir grande quantidade de bebida alcoólica, ela conta ter ficado incosciente, momento em que teria sofrido o abuso por parte de dois funcionários da casa.